BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP wird am Vormittag ausgebremst

Die Aktie von BP gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der BP-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 5,05 GBP.

Um 09:07 Uhr rutschte die BP-Aktie in der London-Sitzung um 0,3 Prozent auf 5,05 GBP ab. Zwischenzeitlich weitete die BP-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 5,04 GBP aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,05 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 352.096 BP-Aktien.

Am 19.10.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,62 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 11,41 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 23.01.2024 Kursverluste bis auf 4,41 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BP-Aktie liegt somit 14,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten BP-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,220 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,304 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,37 GBP je BP-Aktie an.

Am 07.05.2024 äußerte sich BP zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,11 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,38 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 16,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 46,24 Mrd. GBP. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 38,55 Mrd. GBP.

Voraussichtlich am 30.07.2024 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 05.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,778 USD je BP-Aktie.

