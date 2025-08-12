BP Aktie News: STOXX 50 Aktie Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von BP

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BP. Das Papier von BP befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 1,6 Prozent auf 4,17 GBP ab.

Um 11:49 Uhr fiel die BP-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 4,17 GBP ab. Die BP-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,17 GBP nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,21 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 4.267.690 BP-Aktien.

Am 13.02.2025 markierte das Papier bei 4,71 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 12,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.04.2025 (3,29 GBP). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BP-Aktie 21,06 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP an BP-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,329 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 4,59 GBP aus.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 GBP. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 37,49 Mrd. GBP. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 34,91 Mrd. GBP.

BP wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass BP im Jahr 2025 0,443 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in BP von vor einem Jahr angefallen

Aktien von BYD und Tesla buhlen um Anlegergunst: BYD überholt Tesla erstmals im Fortune Global 500-Ranking

BP-Aktie höher: BP erleidet Rückgang beim Gewinn - allerdings weniger drastisch als gedacht