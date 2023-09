BP Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken BP am Mittwochmittag ins Minus

BP im Blick

Die Aktie von BP gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 5,19 GBP.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 5,19 GBP. In der Spitze büßte die BP-Aktie bis auf 5,13 GBP ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,15 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 10.565.229 BP-Aktien umgesetzt.

Am 11.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,71 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 9,08 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 29.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 4,21 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der BP-Aktie wird bei 6,10 GBP angegeben.

BP ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,15 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BP 0,44 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 28,48 Prozent zurück. Hier wurden 48.538,00 USD gegenüber 67.866,00 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte BP am 31.10.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 29.10.2024.

In der BP-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,887 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

