BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittwochnachmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von BP gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BP-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 2,6 Prozent auf 5,09 GBP.

Um 15:52 Uhr rutschte die BP-Aktie in der London-Sitzung um 2,6 Prozent auf 5,09 GBP ab. Die BP-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,09 GBP ab. Den Handelstag beging das Papier bei 5,15 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 20.368.745 BP-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,71 GBP. Dieser Kurs wurde am 11.02.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,02 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 29.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 4,21 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BP-Aktie 17,32 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,10 GBP aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BP am 01.08.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,15 USD, nach 0,44 USD im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 28,48 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 48.538,00 USD im Vergleich zu 67.866,00 USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.10.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können BP-Anleger Experten zufolge am 29.10.2024 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,887 USD je Aktie in den BP-Büchern.

