BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP büßt am Mittwochvormittag ein

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 5,14 GBP.

Die BP-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 5,14 GBP abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die BP-Aktie bis auf 5,13 GBP. Mit einem Wert von 5,15 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 3.458.324 BP-Aktien.

Am 11.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,71 GBP an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,99 Prozent. Bei 4,21 GBP erreichte der Anteilsschein am 29.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 18,07 Prozent würde die BP-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,10 GBP.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BP am 01.08.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BP ein EPS von 0,44 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 48.538,00 USD – das entspricht einem Minus von 28,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 67.866,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 31.10.2023 terminiert. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können BP-Anleger Experten zufolge am 29.10.2024 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,887 USD je Aktie in den BP-Büchern.

