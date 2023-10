BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP zeigt sich am Mittag freundlich

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BP. Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,1 Prozent auf 5,47 GBP.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von BP legte um 11:49 Uhr zu und stieg im London-Handel um 2,1 Prozent auf 5,47 GBP. Bei 5,49 GBP erreichte die BP-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,41 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.115.450 BP-Aktien umgesetzt.

Am 11.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,71 GBP an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,25 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BP-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,45 GBP ab. Der derzeitige Kurs der BP-Aktie liegt somit 22,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 6,21 GBP an.

Am 01.08.2023 äußerte sich BP zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,44 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 28,48 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 48.538,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 67.866,00 USD US-Dollar umgesetzt.

Am 31.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können BP-Anleger Experten zufolge am 29.10.2024 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,896 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

FTSE 100-Handel aktuell: Börsianer lassen FTSE 100 zum Ende des Donnerstagshandels steigen

Handel in Europa: STOXX 50 verbucht schlussendlich Zuschläge

Börse London: nachmittags Pluszeichen im FTSE 100