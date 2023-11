Notierung im Fokus

BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP schiebt sich am Mittag vor

13.11.23 12:04 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von BP. Die BP-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 4,80 GBP.

Im London-Handel gewannen die BP-Papiere um 11:49 Uhr 0,5 Prozent. Die BP-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,81 GBP aus. Bei 4,78 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 2.431.503 BP-Aktien umgesetzt. Mit einem Kursgewinn bis auf 5,71 GBP erreichte der Titel am 11.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 18,80 Prozent Plus fehlen der BP-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.06.2023 bei 4,47 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,87 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Analysten bewerten die BP-Aktie im Durchschnitt mit 6,22 GBP. Am 31.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,19 USD gegenüber 0,43 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 53.269,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 55.011,00 USD in den Büchern gestanden. Die BP-Bilanz für Q4 2023 wird am 06.02.2024 erwartet. Von Analysten wird erwartet, dass BP im Jahr 2023 0,854 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur BP-Aktie Freitagshandel in London: FTSE 100 letztendlich in der Verlustzone Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 beendet den Freitagshandel mit Verlusten Verluste in London: FTSE 100 am Freitagnachmittag leichter

