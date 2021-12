BP Aktie News: BP nahezu unbewegt

Bei der BP-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 4,02 EUR. Der Kurs der BP-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,05 EUR zu. Bei 4,00 EUR markierte die BP-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 4,05 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der BP-Aktie belief sich zuletzt auf 341.633 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,34 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.10.2021 erreicht. Am 21.12.2020 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,73 EUR ab.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 4,47 GBP je BP-Aktie aus. Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 0,698 USD je BP-Aktie.

Der britische Konzern BP Plc (BP) gehört zu den weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen und ist mit Niederlassungen und Tochtergesellschaften weltweit vertreten. Das Portfolio setzt sich aus der Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen zusammen. Das Unternehmen ist in allen Bereichen des Produktionsprozesses aktiv eingebunden, von der Erschließung über die Förderung bis hin zu Raffinerie, Transport und Verkauf. Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen sowie die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten.

