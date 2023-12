BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittwochmittag mit Verlusten

Blick auf BP-Kurs

Die Aktie von BP gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BP-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 4,59 GBP abwärts.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 4,59 GBP. Die größten Abgaben verzeichnete die BP-Aktie bis auf 4,57 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,59 GBP. Zuletzt wechselten 2.167.596 BP-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 11.02.2023 auf bis zu 5,71 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BP-Aktie somit 19,53 Prozent niedriger. Am 01.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,47 GBP. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 2,65 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BP-Aktie bei 6,27 GBP.

Am 31.10.2023 äußerte sich BP zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,43 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 53.269,00 USD, gegenüber 55.011,00 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,17 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte BP am 06.02.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,837 USD je BP-Aktie belaufen.

