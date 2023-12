BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP verzeichnet am Mittwochvormittag Verluste

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 0,6 Prozent auf 4,58 GBP ab.

Die BP-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:07 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 4,58 GBP. Die höchsten Verluste verbuchte die BP-Aktie bis auf 4,58 GBP. Bei 4,59 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Bisher wurden via London 505.040 BP-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,71 GBP an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BP-Aktie mit einem Kursplus von 24,47 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,47 GBP ab. Mit einem Abschlag von mindestens 2,43 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,27 GBP.

Am 31.10.2023 hat BP die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,19 USD, nach 0,43 USD im Vorjahresvergleich. BP hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 53.269,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 55.011,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.02.2024 erfolgen.

Experten taxieren den BP-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,838 USD je Aktie.

