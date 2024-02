BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittwochmittag auf grünem Terrain

Kursentwicklung

Die Aktie von BP gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,3 Prozent auf 4,81 GBP zu.

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von BP zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,3 Prozent auf 4,81 GBP. Zwischenzeitlich stieg die BP-Aktie sogar auf 4,82 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,81 GBP. Bisher wurden via London 2.723.884 BP-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.02.2023 markierte das Papier bei 5,68 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 15,25 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.01.2024 (4,41 GBP). Das 52-Wochen-Tief könnte die BP-Aktie mit einem Verlust von 8,31 Prozent wieder erreichen.

Nachdem BP seine Aktionäre 2023 mit 0,230 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,302 USD je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,20 GBP für die BP-Aktie aus.

Am 06.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,18 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BP 0,26 USD je Aktie eingenommen. Mit einem Umsatz von 52.141,00 USD, gegenüber 69.257,00 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 24,71 Prozent präsentiert.

Die BP-Bilanz für Q1 2024 wird am 07.05.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 06.05.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass BP ein EPS in Höhe von 0,805 USD in den Büchern stehen haben wird.

