BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von BP gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von BP befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 0,7 Prozent auf 4,61 GBP ab.

Die BP-Aktie stand in der London-Sitzung um 11:48 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 4,61 GBP. Der Kurs der BP-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,60 GBP nach. Mit einem Wert von 4,63 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im London-Handel wechselten bis jetzt 5.118.155 BP-Aktien den Besitzer.

Am 13.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,41 GBP an. Der derzeitige Kurs der BP-Aktie liegt somit 14,83 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.11.2024 bei 3,65 GBP. Mit einem Abschlag von mindestens 20,73 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten BP-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,328 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 5,19 GBP für die BP-Aktie aus.

Am 11.02.2025 legte BP die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. BP hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 GBP vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,02 GBP je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 15,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 35,70 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum waren 42,03 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

BP wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 29.04.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von BP rechnen Experten am 05.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,570 USD je Aktie in den BP-Büchern.

