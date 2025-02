BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP gibt am Vormittag ab

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 0,6 Prozent auf 4,61 GBP ab.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,6 Prozent auf 4,61 GBP. Der Kurs der BP-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,61 GBP nach. Bei 4,63 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via London 1.269.721 BP-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,41 GBP. Dieser Kurs wurde am 13.04.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,31 Prozent über dem aktuellen Kurs der BP-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,65 GBP am 14.11.2024. Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 20,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP an BP-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,328 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 5,19 GBP aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BP am 11.02.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 GBP ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BP ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,02 GBP in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 15,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 42,03 Mrd. GBP. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 35,70 Mrd. GBP.

BP dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 29.04.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der BP-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 05.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BP-Gewinn in Höhe von 0,571 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Freundlicher Handel: STOXX 50 in Grün

BP-Aktie gibt nach: Neuer BP-Großaktionär Elliott fordert Verkäufe

Handel in Europa: STOXX 50 verbucht letztendlich Zuschläge