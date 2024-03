BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP tendiert am Donnerstagvormittag fester

FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BP von vor 3 Jahren eingefahren

Am Ölpreis partizipieren - Wie investiert man eigentlich in Öl?

Pluszeichen in New York: Dow Jones zum Start des Mittwochshandels fester

Transaction in Own Shares

Gewinne in New York: Dow Jones in der Gewinnzone

Freundlicher Handel in New York: Dow Jones steigt zum Ende des Mittwochshandels

Shell to take slower route to emissions targets

Heute im Fokus

Fisker prüft wohl Insolvenzantrag. Hapag-Lloyd erwartet weiteren Ergebnisrückgang in 2024. Meyer Burger erleidet heftigen Verlust. Gründer von Under Armour übernimmt wieder Chefposten. Boeing hat keine Unterlagen zu Arbeiten an Rumpf-Fragment. RTL verdient wegen schwachem Werbemarkt weniger. SAF-HOLLAND will Dividende deutlich anheben.