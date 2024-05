BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Dienstagmittag im Plus

So entwickelt sich BP

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BP. Im London-Handel gewannen die BP-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 11:49 Uhr 1,0 Prozent auf 5,10 GBP. Die BP-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,11 GBP an. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,08 GBP. Zuletzt wurden via London 3.483.792 BP-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,62 GBP) erklomm das Papier am 19.10.2023. 10,28 Prozent Plus fehlen der BP-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,41 GBP ab. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 15,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,220 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,305 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,37 GBP an.

Am 07.05.2024 hat BP die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,11 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BP 0,38 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 38,55 Mrd. USD – eine Minderung von 16,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 46,24 Mrd. USD eingefahren.

BP wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 30.07.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 05.08.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,776 USD je BP-Aktie.

