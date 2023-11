BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Nachmittag mit Einbußen

Kursverlauf

Die Aktie von BP gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von BP gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 4,81 GBP abwärts.

Um 15:53 Uhr ging es für die BP-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 4,81 GBP. Die größten Abgaben verzeichnete die BP-Aktie bis auf 4,77 GBP. Bei 4,86 GBP eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.062.654 BP-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 5,71 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.02.2023). Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,68 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BP-Aktie. Am 01.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,47 GBP. Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 6,97 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die BP-Aktie im Durchschnitt mit 6,22 GBP.

BP gewährte am 31.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,19 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,43 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,17 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 53.269,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 55.011,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 06.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass BP im Jahr 2023 0,854 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

