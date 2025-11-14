BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittag im Aufwind

Notierung im Fokus

Die Aktie von BP zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von BP zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,2 Prozent auf 4,61 GBP.

Das Papier von BP konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,2 Prozent auf 4,61 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die BP-Aktie bei 4,64 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 4,59 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.680.865 BP-Aktien umgesetzt.

Am 12.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,76 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BP-Aktie 3,27 Prozent zulegen. Bei 3,29 GBP fiel das Papier am 10.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 28,59 Prozent würde die BP-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten BP-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,329 USD aus. Analysten bewerten die BP-Aktie im Durchschnitt mit 4,75 GBP.

Am 04.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,06 GBP vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BP ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,01 GBP in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat BP im vergangenen Quartal 35,91 Mrd. GBP verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BP 36,35 Mrd. GBP umsetzen können.

Voraussichtlich am 10.02.2026 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je BP-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,483 USD fest.

