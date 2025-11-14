BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP verzeichnet am Freitagnachmittag Verluste
Die Aktie von BP gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die BP-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 4,58 GBP ab.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 4,58 GBP. In der Spitze büßte die BP-Aktie bis auf 4,55 GBP ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,59 GBP. Der Tagesumsatz der BP-Aktie belief sich zuletzt auf 8.224.207 Aktien.
Bei einem Wert von 4,76 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.11.2025). Gewinne von 4,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 3,29 GBP. Abschläge von 28,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Für BP-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,329 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 4,75 GBP je BP-Aktie aus.
Am 04.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,06 GBP. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,01 GBP ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,20 Prozent auf 35,91 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 36,35 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte BP am 10.02.2026 vorlegen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BP-Aktie in Höhe von 0,483 USD im Jahr 2025 aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur BP-Aktie
FTSE 100-Titel BP-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BP von vor 3 Jahren bedeutet
BP-Aktie höher: Gewinn über Erwartungen - Ziel für Veräußerungserlöse angehoben
FTSE 100-Papier BP-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BP von vor einem Jahr verdient
Ausgewählte Hebelprodukte auf BP
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BP
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: SeanPavonePhoto / Shutterstock.com
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.11.2025
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.2025
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.11.2025
|BP Kaufen
|DZ BANK
|04.11.2025
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.2025
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.11.2025
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.2025
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.2025
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.2025
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.10.2025
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.02.2025
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.2025
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.2025
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.2025
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.2025
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BP plc (British Petrol) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen