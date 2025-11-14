DAX23.887 -0,6%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,25 -1,7%Nas23.043 +0,8%Bitcoin83.629 -2,5%Euro1,1619 -0,2%Öl64,48 +2,2%Gold4.106 -1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Siemens 723610 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 RENK RENK73 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Highland Critical Minerals A4193E Bayer BAY001 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Fed im Fokus: DAX geht deutlich tiefer ins Wochenende -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield im Fokus
Top News
Ihre Meinung zählt: Wie bewerten Sie finanzen.net? Ihre Meinung zählt: Wie bewerten Sie finanzen.net?
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
BP im Fokus

BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP verzeichnet am Freitagnachmittag Verluste

14.11.25 16:08 Uhr
BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP verzeichnet am Freitagnachmittag Verluste

Die Aktie von BP gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die BP-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 4,58 GBP ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BP plc (British Petrol)
5,22 EUR 0,02 EUR 0,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 4,58 GBP. In der Spitze büßte die BP-Aktie bis auf 4,55 GBP ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,59 GBP. Der Tagesumsatz der BP-Aktie belief sich zuletzt auf 8.224.207 Aktien.

Bei einem Wert von 4,76 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.11.2025). Gewinne von 4,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 3,29 GBP. Abschläge von 28,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für BP-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,329 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 4,75 GBP je BP-Aktie aus.

Am 04.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,06 GBP. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,01 GBP ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,20 Prozent auf 35,91 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 36,35 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte BP am 10.02.2026 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BP-Aktie in Höhe von 0,483 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

FTSE 100-Titel BP-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BP von vor 3 Jahren bedeutet

BP-Aktie höher: Gewinn über Erwartungen - Ziel für Veräußerungserlöse angehoben

FTSE 100-Papier BP-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BP von vor einem Jahr verdient

Ausgewählte Hebelprodukte auf BP

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BP

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: SeanPavonePhoto / Shutterstock.com

Nachrichten zu BP plc (British Petrol)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BP plc (British Petrol)

DatumRatingAnalyst
05.11.2025BP Sector PerformRBC Capital Markets
05.11.2025BP BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.11.2025BP KaufenDZ BANK
04.11.2025BP Sector PerformRBC Capital Markets
04.11.2025BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
05.11.2025BP BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.11.2025BP KaufenDZ BANK
25.09.2025BP BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.09.2025BP BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025BP BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
05.11.2025BP Sector PerformRBC Capital Markets
04.11.2025BP Sector PerformRBC Capital Markets
04.11.2025BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025BP Sector PerformRBC Capital Markets
16.10.2025BP HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
27.02.2025BP VerkaufenDZ BANK
11.02.2025BP VerkaufenDZ BANK
11.02.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.02.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.01.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BP plc (British Petrol) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen