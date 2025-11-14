BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP verzeichnet am Freitagnachmittag Verluste

BP im Fokus

Die Aktie von BP gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die BP-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 4,58 GBP ab.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 4,58 GBP. In der Spitze büßte die BP-Aktie bis auf 4,55 GBP ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,59 GBP. Der Tagesumsatz der BP-Aktie belief sich zuletzt auf 8.224.207 Aktien.

Bei einem Wert von 4,76 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.11.2025). Gewinne von 4,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 3,29 GBP. Abschläge von 28,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für BP-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,329 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 4,75 GBP je BP-Aktie aus.

Am 04.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,06 GBP. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,01 GBP ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,20 Prozent auf 35,91 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 36,35 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte BP am 10.02.2026 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BP-Aktie in Höhe von 0,483 USD im Jahr 2025 aus.

