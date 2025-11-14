BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Freitagvormittag nahe Nulllinie
Die Aktie von BP zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die BP-Aktie. Der Anteilsschein notierte via London bei 4,60 GBP.
Im London-Handel kam die BP-Aktie um 09:07 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 4,60 GBP. Bei 4,61 GBP markierte die BP-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der BP-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,58 GBP nach. Bei 4,59 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 770.643 BP-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 12.11.2025 auf bis zu 4,76 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BP-Aktie derzeit noch 3,48 Prozent Luft nach oben. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 3,29 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BP-Aktie derzeit noch 28,46 Prozent Luft nach unten.
BP-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,240 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,329 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 4,75 GBP je BP-Aktie an.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BP am 04.11.2025 vor. BP hat ein EPS von 0,06 GBP vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,01 GBP auf dem gleichen Niveau gelegen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,20 Prozent auf 35,91 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 36,35 Mrd. GBP gelegen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.02.2026 erfolgen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,483 USD je Aktie in den BP-Büchern.
