BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP macht am Donnerstagmittag Boden gut

BP im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 4,70 GBP.

Das Papier von BP legte um 11:48 Uhr zu und stieg im London-Handel um 2,1 Prozent auf 4,70 GBP. In der Spitze gewann die BP-Aktie bis auf 4,71 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,62 GBP. Der Tagesumsatz der BP-Aktie belief sich zuletzt auf 5.340.528 Aktien.

Am 11.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,71 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BP-Aktie mit einem Kursplus von 21,47 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,47 GBP. Dieser Wert wurde am 01.06.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BP-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,27 GBP aus.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte BP am 31.10.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,19 USD gegenüber 0,43 USD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,17 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 53.269,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 55.011,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 06.02.2024 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass BP im Jahr 2023 0,836 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

