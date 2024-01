BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittag in Grün

So bewegt sich BP

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von BP. Das Papier von BP konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,3 Prozent auf 4,56 GBP.

Das Papier von BP legte um 11:47 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,3 Prozent auf 4,56 GBP. Die BP-Aktie legte bis auf 4,58 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den London-Handel startete das Papier bei 4,58 GBP. Der Tagesumsatz der BP-Aktie belief sich zuletzt auf 2.510.695 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,71 GBP. Dieser Kurs wurde am 11.02.2023 erreicht. 25,25 Prozent Plus fehlen der BP-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 01.06.2023 auf bis zu 4,47 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 1,82 Prozent würde die BP-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,24 GBP.

Am 31.10.2023 legte BP die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,43 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 53.269,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 3,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 55.011,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 06.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 11.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von BP.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,815 USD je Aktie in den BP-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

STOXX 50-Handel aktuell: Börsianer lassen STOXX 50 letztendlich steigen

Freitagshandel in Europa: So performt der STOXX 50 nachmittags

Börse Europa: STOXX 50 auf grünem Terrain