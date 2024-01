BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Nachmittag mit Verlusten

So bewegt sich BP

Die Aktie von BP gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BP-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 4,53 GBP nach.

Um 15:52 Uhr rutschte die BP-Aktie in der London-Sitzung um 0,2 Prozent auf 4,53 GBP ab. Die BP-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,51 GBP nach. Bei 4,58 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im London-Handel wechselten bis jetzt 5.150.868 BP-Aktien den Besitzer.

Bei 5,71 GBP erreichte der Titel am 11.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 20,59 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 01.06.2023 Kursverluste bis auf 4,47 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BP-Aktie 1,29 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,24 GBP.

BP ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,43 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,17 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 53.269,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 55.011,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 06.02.2024 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte BP möglicherweise am 11.02.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BP einen Gewinn von 0,815 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

STOXX 50-Handel aktuell: Börsianer lassen STOXX 50 letztendlich steigen

Freitagshandel in Europa: So performt der STOXX 50 nachmittags

Börse Europa: STOXX 50 auf grünem Terrain