BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Vormittag in Grün

Die Aktie von BP gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von BP legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,7 Prozent auf 4,58 GBP.

Im London-Handel gewannen die BP-Papiere um 09:06 Uhr 0,7 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die BP-Aktie bei 4,58 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,58 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 405.846 BP-Aktien umgesetzt.

Bei 5,71 GBP erreichte der Titel am 11.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BP-Aktie derzeit noch 24,70 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,47 GBP. Dieser Wert wurde am 01.06.2023 erreicht. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 2,30 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,24 GBP.

BP ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,43 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,17 Prozent auf 53.269,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte BP 55.011,00 USD umgesetzt.

Am 06.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von BP veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können BP-Anleger Experten zufolge am 11.02.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BP-Aktie in Höhe von 0,815 USD im Jahr 2023 aus.

