BP Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger greifen bei BP am Mittwochnachmittag zu

Die BP-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 04:06:18 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 6,35 EUR. Die BP-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 6,36 EUR aus. Bei 6,35 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 552.525 BP-Aktien den Besitzer.

Am 10.02.2023 markierte das Papier bei 6,45 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BP-Aktie 1,55 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,09 EUR am 15.03.2022. Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 55,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,16 GBP für die BP-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BP am 07.02.2023. Das EPS wurde auf 0,26 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,21 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat BP 69.257,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 32,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 52.238,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 02.05.2023 erwartet. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können BP-Anleger Experten zufolge am 30.04.2024 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,08 USD je Aktie in den BP-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SeanPavonePhoto / Shutterstock.com