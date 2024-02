BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Donnerstagmittag schwächer

Kurs der BP

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BP. Zuletzt fiel die BP-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 2,9 Prozent auf 4,63 GBP ab.

Um 11:49 Uhr rutschte die BP-Aktie in der London-Sitzung um 2,9 Prozent auf 4,63 GBP ab. Die Abwärtsbewegung der BP-Aktie ging bis auf 4,62 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,69 GBP. Bisher wurden via London 7.444.682 BP-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,68 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BP-Aktie somit 18,49 Prozent niedriger. Am 23.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,41 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 4,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,302 USD. Im Vorjahr hatte BP 0,230 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,20 GBP für die BP-Aktie aus.

BP ließ sich am 06.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,18 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BP noch ein Gewinn pro Aktie von 0,26 USD in den Büchern gestanden. BP hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 52.141,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 24,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69.257,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 07.05.2024 erwartet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können BP-Anleger Experten zufolge am 06.05.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,805 USD je BP-Aktie belaufen.

