BP Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken BP am Donnerstagvormittag auf rotes Terrain

Die Aktie von BP gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BP-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 4,70 GBP abwärts.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,68 GBP. Dieser Kurs wurde am 17.02.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BP-Aktie somit 17,13 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,41 GBP am 23.01.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 6,24 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass BP-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,302 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete BP 0,230 GBP aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,20 GBP an.

Am 06.02.2024 lud BP zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Das EPS belief sich auf 0,18 USD gegenüber 0,26 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 52.141,00 USD in den Büchern – ein Minus von 24,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BP 69.257,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte BP am 07.05.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 06.05.2025.

In der BP-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,805 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

