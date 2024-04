BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittag mit Abschlägen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BP. Das Papier von BP gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,8 Prozent auf 5,24 GBP abwärts.

Die BP-Aktie notierte im London-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 2,8 Prozent bei 5,24 GBP. Der Kurs der BP-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 5,23 GBP nach. Mit einem Wert von 5,29 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.458.151 BP-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.10.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,62 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,34 Prozent hinzugewinnen. Am 23.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 4,41 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BP-Aktie derzeit noch 15,78 Prozent Luft nach unten.

Nachdem BP seine Aktionäre 2023 mit 0,220 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,303 USD je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,23 GBP an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BP am 06.02.2024. In Sachen EPS wurden 0,18 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BP 0,26 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 24,71 Prozent auf 52.141,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte BP 69.257,00 USD umgesetzt.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.05.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von BP rechnen Experten am 06.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem BP-Gewinn in Höhe von 0,801 USD je Aktie aus.

