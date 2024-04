BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Vormittag mit Abschlägen

Kursverlauf

Die Aktie von BP gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BP-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 5,30 GBP abwärts.

Die BP-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 5,30 GBP abwärts. Das Tagestief markierte die BP-Aktie bei 5,23 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,29 GBP. Bisher wurden via London 2.020.911 BP-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,62 GBP. Dieser Kurs wurde am 19.10.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 6,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,41 GBP ab. Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 16,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

BP-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,220 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,303 USD belaufen. Analysten bewerten die BP-Aktie im Durchschnitt mit 6,23 GBP.

BP gewährte am 06.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BP 0,26 USD je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 52.141,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 24,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 69.257,00 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2024 erfolgen. BP dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.05.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BP-Aktie in Höhe von 0,801 USD im Jahr 2024 aus.

