BP Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger greifen bei BP am Dienstagnachmittag zu

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BP. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 2,2 Prozent auf 3,49 GBP zu.

Um 15:53 Uhr wies die BP-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 3,49 GBP nach oben. In der Spitze gewann die BP-Aktie bis auf 3,50 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,42 GBP. Bisher wurden via London 13.512.263 BP-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,34 GBP. Dieser Kurs wurde am 16.04.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 53,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 3,29 GBP. Mit Abgaben von 5,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,326 USD. Im Vorjahr erhielten BP-Aktionäre 0,240 GBP je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 5,35 GBP.

BP ließ sich am 11.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 GBP. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,02 GBP je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 35,70 Mrd. GBP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 15,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 42,03 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 29.04.2025 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 05.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von BP.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BP ein EPS in Höhe von 0,499 USD in den Büchern stehen haben wird.

