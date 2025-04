BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP tendiert am Vormittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von BP. Zuletzt wies die BP-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 3,46 GBP nach oben.

Die BP-Aktie konnte um 09:07 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 3,46 GBP. In der Spitze legte die BP-Aktie bis auf 3,46 GBP zu. Den London-Handel startete das Papier bei 3,42 GBP. Der Tagesumsatz der BP-Aktie belief sich zuletzt auf 608.059 Aktien.

Bei 5,34 GBP erreichte der Titel am 16.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 54,34 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,29 GBP ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,80 Prozent.

Für BP-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,326 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der BP-Aktie wird bei 5,35 GBP angegeben.

Am 11.02.2025 hat BP die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 GBP vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,02 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 15,06 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 35,70 Mrd. GBP im Vergleich zu 42,03 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

BP wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 29.04.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der BP-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 05.05.2026.

In der BP-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,504 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

