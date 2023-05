BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP verliert am Montagmittag

Aktien in diesem Artikel BP 5,56 EUR

Die BP-Aktie gab im London-Handel um 11:48 Uhr um 0,2 Prozent auf 4,82 GBP nach. Die höchsten Verluste verbuchte die BP-Aktie bis auf 4,77 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 4,81 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 2.308.410 BP-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,71 GBP) erklomm das Papier am 11.02.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 3,59 GBP erreichte der Anteilsschein am 15.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BP-Aktie derzeit noch 25,48 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,49 GBP je BP-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte BP am 02.05.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,28 USD, nach 0,32 USD im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BP in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 56.182,00 USD im Vergleich zu 49.258,00 USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 01.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 30.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von BP.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,01 USD je Aktie belaufen.

