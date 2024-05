BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittwochmittag in Grün

So entwickelt sich BP

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BP. Das Papier von BP konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,2 Prozent auf 5,03 GBP.

Um 11:49 Uhr wies die BP-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 5,03 GBP nach oben. In der Spitze gewann die BP-Aktie bis auf 5,06 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,04 GBP. Der Tagesumsatz der BP-Aktie belief sich zuletzt auf 3.660.641 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,62 GBP. Dieser Kurs wurde am 19.10.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,68 Prozent. Bei einem Wert von 4,41 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.01.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

BP-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,220 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,305 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BP-Aktie bei 6,37 GBP.

BP gewährte am 07.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,11 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,38 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 16,63 Prozent auf 38,55 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte BP 46,24 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.07.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 05.08.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass BP ein EPS in Höhe von 0,775 USD in den Büchern stehen haben wird.

