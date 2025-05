BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Vormittag schwächer

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BP. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 4,4 Prozent auf 3,64 GBP.

Die BP-Aktie notierte um 09:07 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 4,4 Prozent auf 3,64 GBP. Das bisherige Tagestief markierte BP-Aktie bei 3,64 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,70 GBP. Zuletzt wechselten 1.310.192 BP-Aktien den Besitzer.

Am 16.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,06 GBP an. Mit einem Zuwachs von mindestens 38,93 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,29 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,240 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,329 USD je BP-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 4,54 GBP.

BP veröffentlichte am 29.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Mit einem EPS von 0,03 GBP lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als BP mit 0,11 GBP je Aktie genauso viel verdiente. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 37,25 Mrd. GBP – eine Minderung von 3,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 38,55 Mrd. GBP eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.08.2025 terminiert. Am 04.08.2026 wird BP schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BP-Aktie in Höhe von 0,433 USD im Jahr 2025 aus.

