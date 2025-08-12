DAX24.443 +0,3%ESt505.451 +0,3%Top 10 Crypto16,70 -0,5%Dow44.911 ±-0,0%Nas21.711 ±-0,0%Bitcoin101.862 +0,1%Euro1,1685 +0,3%Öl66,47 -0,6%Gold3.338 +0,1%
BP im Fokus

BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittag im Aufwind

15.08.25 12:06 Uhr
BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittag im Aufwind

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BP. Zuletzt konnte die Aktie von BP zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 1,0 Prozent auf 4,18 GBP.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
BP plc (British Petrol)
4,86 EUR -0,02 EUR -0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 1,0 Prozent auf 4,18 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die BP-Aktie bei 4,20 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,18 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten BP-Aktien beläuft sich auf 7.258.749 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 13.02.2025 auf bis zu 4,71 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 12,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 10.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,29 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BP-Aktie 21,23 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,240 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,329 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 4,59 GBP für die BP-Aktie.

BP gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 GBP vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BP ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,01 GBP in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 34,91 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 6,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,49 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Am 04.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von BP rechnen Experten am 03.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,447 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in BP von vor einem Jahr angefallen

Aktien von BYD und Tesla buhlen um Anlegergunst: BYD überholt Tesla erstmals im Fortune Global 500-Ranking

BP-Aktie höher: BP erleidet Rückgang beim Gewinn - allerdings weniger drastisch als gedacht

Analysen zu BP plc (British Petrol)

DatumRatingAnalyst
12.08.2025BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025BP BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2025BP NeutralUBS AG
08.08.2025BP HoldJefferies & Company Inc.
07.08.2025BP BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
08.08.2025BP BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025BP BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.2025BP KaufenDZ BANK
08.05.2025BP BuyGoldman Sachs Group Inc.
30.04.2025BP BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
12.08.2025BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025BP NeutralUBS AG
08.08.2025BP HoldJefferies & Company Inc.
06.08.2025BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025BP NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.02.2025BP VerkaufenDZ BANK
11.02.2025BP VerkaufenDZ BANK
11.02.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.02.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.01.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BP plc (British Petrol) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen