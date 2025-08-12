BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittag im Aufwind

BP im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BP. Zuletzt konnte die Aktie von BP zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 1,0 Prozent auf 4,18 GBP.

Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 1,0 Prozent auf 4,18 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die BP-Aktie bei 4,20 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,18 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten BP-Aktien beläuft sich auf 7.258.749 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 13.02.2025 auf bis zu 4,71 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 12,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 10.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,29 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BP-Aktie 21,23 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,240 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,329 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 4,59 GBP für die BP-Aktie.

BP gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 GBP vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BP ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,01 GBP in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 34,91 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 6,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,49 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Am 04.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von BP rechnen Experten am 03.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,447 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

