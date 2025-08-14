DAX24.518 +0,6%ESt505.464 +0,5%Top 10 Crypto16,73 -0,4%Dow44.911 ±-0,0%Nas21.711 ±-0,0%Bitcoin102.029 +0,3%Euro1,1678 +0,2%Öl66,32 -0,9%Gold3.339 +0,1%
So bewegt sich BP

BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP präsentiert sich am Vormittag fester

15.08.25 09:27 Uhr
BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP präsentiert sich am Vormittag fester

Die Aktie von BP zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im London-Handel gewannen die BP-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BP plc (British Petrol)
4,86 EUR -0,01 EUR -0,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BP-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:07 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 4,19 GBP. Den Tageshöchststand markierte die BP-Aktie bei 4,20 GBP. Bei 4,18 GBP eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.013.464 BP-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 4,71 GBP. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BP-Aktie somit 11,11 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 3,29 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2025). Mit Abgaben von 21,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,329 USD. Im Vorjahr hatte BP 0,240 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 4,59 GBP je BP-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte BP am 05.08.2025 vor. Das EPS lag bei 0,08 GBP. Im Vorjahresquartal hatte BP ebenfalls ein EPS von -0,01 GBP je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 34,91 Mrd. GBP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 37,49 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 03.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,447 USD je Aktie in den BP-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Bildquellen: Jeff Whyte / Shutterstock.com

