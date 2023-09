BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Freitagnachmittag mit roter Tendenz

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BP gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BP-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 5,24 GBP abwärts.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der London-Sitzung 0,1 Prozent auf 5,24 GBP. Im Tief verlor die BP-Aktie bis auf 5,21 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,27 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 19.291.917 BP-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.02.2023 bei 5,71 GBP. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 8,24 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,21 GBP. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die BP-Aktie mit einem Verlust von 19,56 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der BP-Aktie wird bei 6,10 GBP angegeben.

Am 01.08.2023 hat BP die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. BP hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,15 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,44 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 28,48 Prozent auf 48.538,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 67.866,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 31.10.2023 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. BP dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,886 USD je BP-Aktie.

