BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP gewinnt am Freitagvormittag

Die Aktie von BP gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die BP-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 5,26 GBP nach oben.

Die BP-Aktie notierte im London-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 5,26 GBP. In der Spitze legte die BP-Aktie bis auf 5,29 GBP zu. Bei 5,27 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 792.953 BP-Aktien.

Am 11.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 5,71 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,52 Prozent über dem aktuellen Kurs der BP-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.09.2022 bei 4,21 GBP. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 24,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,10 GBP aus.

BP veröffentlichte am 01.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,15 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BP noch ein Gewinn pro Aktie von 0,44 USD in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 48.538,00 USD, gegenüber 67.866,00 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 28,48 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.10.2023 erfolgen. Schätzungsweise am 29.10.2024 dürfte BP die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BP im Jahr 2023 0,886 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

