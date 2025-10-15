BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Nachmittag gesucht

Kursverlauf

Die Aktie von BP gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die BP-Aktie im London-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 4,18 GBP zu.

Die BP-Aktie stand in der London-Sitzung um 15:53 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 4,18 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die BP-Aktie bei 4,20 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,16 GBP. Bisher wurden via London 9.747.146 BP-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 4,71 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 12,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 3,29 GBP erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BP-Aktie mit einem Verlust von 21,21 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,328 USD. Im Vorjahr erhielten BP-Aktionäre 0,240 GBP je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 4,63 GBP an.

Am 05.08.2025 lud BP zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde mit 0,08 GBP ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,01 GBP, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Das vergangene Quartal hat BP mit einem Umsatz von insgesamt 34,91 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,49 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 6,88 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 03.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je BP-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,454 USD fest.

