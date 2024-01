BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP präsentiert sich am Dienstagmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 4,55 GBP.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der London-Sitzung 0,3 Prozent auf 4,55 GBP zu. Die BP-Aktie legte bis auf 4,55 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,51 GBP. Bisher wurden via London 3.218.328 BP-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,71 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BP-Aktie liegt somit 20,32 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.06.2023 bei 4,47 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die BP-Aktie mit einem Verlust von 1,62 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,24 GBP für die BP-Aktie aus.

Am 31.10.2023 legte BP die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,43 USD je Aktie generiert. BP hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 53.269,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 55.011,00 USD erwirtschaftet worden waren.

BP wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 06.02.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 11.02.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BP ein EPS in Höhe von 0,811 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

