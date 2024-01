BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP verliert am Vormittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von BP gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BP-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 4,51 GBP abwärts.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 4,51 GBP. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BP-Aktie bisher bei 4,48 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,51 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 792.531 BP-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 11.02.2023 auf bis zu 5,71 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,47 GBP am 01.06.2023. Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 0,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BP-Aktie bei 6,24 GBP.

Am 31.10.2023 äußerte sich BP zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,43 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 53.269,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 55.011,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 06.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von BP veröffentlicht werden. Am 11.02.2025 wird BP schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BP ein EPS in Höhe von 0,814 USD in den Büchern stehen haben wird.

