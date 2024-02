BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP schiebt sich am Freitagnachmittag vor

So entwickelt sich BP

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BP. Zuletzt ging es für das BP-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 4,73 GBP.

Um 15:52 Uhr ging es für das BP-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 4,73 GBP. In der Spitze legte die BP-Aktie bis auf 4,76 GBP zu. Den London-Handel startete das Papier bei 4,72 GBP. Zuletzt wechselten 10.627.582 BP-Aktien den Besitzer.

Am 17.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,68 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BP-Aktie derzeit noch 20,06 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.01.2024 bei 4,41 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,302 USD. Im Vorjahr hatte BP 0,230 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,20 GBP an.

Am 06.02.2024 äußerte sich BP zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 USD. Im Vorjahresviertel hatte BP 0,26 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 24,71 Prozent zurück. Hier wurden 52.141,00 USD gegenüber 69.257,00 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.05.2024 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 06.05.2025.

Experten taxieren den BP-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,805 USD je Aktie.

