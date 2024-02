BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Vormittag gefragt

So bewegt sich BP

Die Aktie von BP zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die BP-Aktie im London-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 4,74 GBP zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 1,1 Prozent auf 4,74 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die BP-Aktie bei 4,74 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,72 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 540.774 BP-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 17.02.2023 auf bis zu 5,68 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,79 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 23.01.2024 auf bis zu 4,41 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BP-Aktie derzeit noch 6,92 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,302 USD. Im Vorjahr hatte BP 0,230 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,20 GBP für die BP-Aktie aus.

BP ließ sich am 06.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,18 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,26 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 24,71 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 52.141,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 69.257,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 07.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von BP veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von BP rechnen Experten am 06.05.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,805 USD je BP-Aktie belaufen.

