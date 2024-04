BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP verliert am Dienstagmittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von BP gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die BP-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 1,8 Prozent auf 5,18 GBP ab.

Die BP-Aktie gab im London-Handel um 11:48 Uhr um 1,8 Prozent auf 5,18 GBP nach. Die BP-Aktie gab in der Spitze bis auf 5,17 GBP nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,22 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 6.554.902 BP-Aktien.

Am 19.10.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,62 GBP an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,54 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,41 GBP am 23.01.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BP-Aktie 14,84 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten BP-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,220 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,303 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,23 GBP aus.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte BP am 06.02.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 USD, nach 0,26 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 24,71 Prozent auf 52.141,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte BP 69.257,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 07.05.2024 erwartet. BP dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.05.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BP einen Gewinn von 0,806 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

