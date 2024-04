BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Aktie im Blick

Die Aktie von BP gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von BP befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 2,6 Prozent auf 5,14 GBP ab.

Werte in diesem Artikel

Der BP-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 2,6 Prozent auf 5,14 GBP. Bei 5,14 GBP markierte die BP-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,22 GBP. Zuletzt wechselten 12.184.264 BP-Aktien den Besitzer.

Bei 5,62 GBP markierte der Titel am 19.10.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,41 GBP am 23.01.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die BP-Aktie mit einem Verlust von 14,15 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,220 GBP an BP-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,303 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,23 GBP für die BP-Aktie aus.

BP gewährte am 06.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,18 USD gegenüber 0,26 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 24,71 Prozent auf 52.141,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 69.257,00 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 07.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 06.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von BP.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BP-Aktie in Höhe von 0,806 USD im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Impulsarmer Handel in Europa: STOXX 50 notiert letztendlich um den Schlusskurs des Vortages

Zurückhaltung in London: FTSE 100 gibt zum Ende des Montagshandels nach

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 am Montagnachmittag fester