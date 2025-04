BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittag höher

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von BP. Zuletzt ging es für das BP-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 3,48 GBP.

Die BP-Aktie konnte um 11:49 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 3,48 GBP. Die BP-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 3,48 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,40 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.727.094 BP-Aktien.

Am 25.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,31 GBP. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BP-Aktie mit einem Kursplus von 52,59 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 10.04.2025 Kursverluste bis auf 3,29 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 5,46 Prozent würde die BP-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

BP-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,240 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,326 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 5,35 GBP für die BP-Aktie aus.

BP ließ sich am 11.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 GBP. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,02 GBP ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 15,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 35,70 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum waren 42,03 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte BP am 29.04.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 05.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,488 USD je Aktie in den BP-Büchern.

Redaktion finanzen.net

