BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP zeigt sich am Mittwochnachmittag gestärkt

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von BP. Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 3,52 GBP.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 3,52 GBP zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die BP-Aktie bei 3,53 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,40 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 14.948.139 BP-Aktien den Besitzer.

Am 25.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,31 GBP an. 51,16 Prozent Plus fehlen der BP-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.04.2025 (3,29 GBP). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

BP-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,326 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der BP-Aktie wird bei 5,35 GBP angegeben.

BP ließ sich am 11.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 GBP vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,02 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 15,06 Prozent auf 35,70 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel hatte BP 42,03 Mrd. GBP umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte BP am 29.04.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können BP-Anleger Experten zufolge am 05.05.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BP ein EPS in Höhe von 0,488 USD in den Büchern stehen haben wird.

