BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP tendiert am Donnerstagnachmittag schwächer

Die Aktie von BP gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von BP befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 1,2 Prozent auf 4,91 GBP ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,2 Prozent auf 4,91 GBP. Die BP-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,86 GBP nach. Den Handelstag beging das Papier bei 4,92 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 13.871.440 BP-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,62 GBP erreichte der Titel am 19.10.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BP-Aktie derzeit noch 14,55 Prozent Luft nach oben. Bei 4,41 GBP fiel das Papier am 23.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BP-Aktie.

Nachdem BP seine Aktionäre 2023 mit 0,220 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,305 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,37 GBP je BP-Aktie an.

BP gewährte am 07.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,11 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BP ein EPS von 0,38 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 16,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 38,55 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 46,24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die BP-Bilanz für Q2 2024 wird am 30.07.2024 erwartet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 05.08.2025.

Den erwarteten Gewinn je BP-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,776 USD fest.

