BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Donnerstagvormittag mit Abschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von BP gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der BP-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,4 Prozent auf 4,90 GBP.

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der London-Sitzung 1,4 Prozent auf 4,90 GBP. Bei 4,90 GBP markierte die BP-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,92 GBP. Zuletzt wechselten 688.345 BP-Aktien den Besitzer.

Am 19.10.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,62 GBP an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,73 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,41 GBP. Dieser Wert wurde am 23.01.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BP-Aktie derzeit noch 9,98 Prozent Luft nach unten.

BP-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,220 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,305 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,37 GBP an.

Am 07.05.2024 lud BP zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,11 USD, nach 0,38 USD im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat BP 38,55 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 16,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 46,24 Mrd. USD umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 30.07.2024 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können BP-Anleger Experten zufolge am 05.08.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,775 USD je BP-Aktie.

