BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Nachmittag ohne große Veränderung

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von BP. Kaum Ausschläge verzeichnete die BP-Aktie im London-Handel und tendierte zuletzt bei 4,74 GBP.

Bei der BP-Aktie ließ sich um 15:52 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im London-Handel hat das Papier einen Wert von 4,74 GBP. Kurzfristig markierte die BP-Aktie bei 4,75 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die BP-Aktie bei 4,69 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,71 GBP. Zuletzt wurden via London 5.055.263 BP-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 11.02.2023 auf bis zu 5,71 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 16,99 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 29.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,21 GBP ab. Der derzeitige Kurs der BP-Aktie liegt somit 12,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der BP-Aktie wird bei 6,10 GBP angegeben.

BP ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,15 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BP 0,44 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 48.538,00 USD – das entspricht einem Minus von 28,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 67.866,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 31.10.2023 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 29.10.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,895 USD je BP-Aktie belaufen.

