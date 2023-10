BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittag auf grünem Terrain

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BP. Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 5,52 GBP.

Um 11:48 Uhr wies die BP-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 5,52 GBP nach oben. Die BP-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 5,54 GBP aus. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,50 GBP. Zuletzt wurden via London 2.621.517 BP-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,71 GBP. Dieser Kurs wurde am 11.02.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,33 Prozent über dem aktuellen Kurs der BP-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 19.10.2022 Kursverluste bis auf 4,45 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,26 GBP.

Am 01.08.2023 lud BP zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das EPS lag bei 0,15 USD. Im letzten Jahr hatte BP einen Gewinn von 0,44 USD je Aktie eingefahren. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 28,48 Prozent auf 48.538,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 67.866,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 31.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von BP veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können BP-Anleger Experten zufolge am 29.10.2024 werfen.

In der BP-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,897 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

